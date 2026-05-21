Valentina Lavazza ha raccontato che sua madre si è tolta la vita quando aveva poco più di 30 anni, lasciandola in un momento in cui avrebbe dovuto festeggiare il compleanno. Invece di celebrare, si sono svolti i funerali. Per diversi anni, il suo compleanno è diventato un giorno legato al ricordo del dolore vissuto. Nonostante questa perdita, Lavazza ha affermato che il dolore non si può cancellare, ma si può cambiare il modo di affrontarlo. Attualmente, sta cercando di trasformare questa esperienza in una forma di speranza.

Da lì si è attivata una catena di gesti, incontri e relazioni che ha riportato fisicamente quei braccialetti ai bambini del Santobono, trasformando un segno simbolico in un vero viaggio collettivo: un’occasione preziosa per presentare in modo ufficiale il progetto Risonanze, un docufilm che vuole raccontare la forza, la creatività e la resilienza di 6 bambini ricoverati al Santobono Pausilipon. Sei voci simboliche per dare voce idealmente a tutti i bambini malati. Dietro questa iniziativa c’è Valentina Lavazza, imprenditrice e ideatrice di questo progetto, che prende il via da una storia particolare: la sua. Una storia che inizia molto prima, in una vita segnata da una perdita, dalla maternità e da una trasformazione personale profonda che ha cambiato il suo modo di guardare il dolore e la gioia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentina Lavazza: «Mia madre si è tolta la vita quando avevo appena compiuto 30 anni. Invece di festeggiare abbiamo celebrato il suo funerale. Per anni il mio compleanno è stato simbolo del dolore. Non si cancella, ma puoi cambiare il modo in cui lo attraversi»

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