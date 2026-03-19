Valentina Sarto, una barista di 42 anni, è stata uccisa ieri mattina a Bergamo dal marito Vincenzo Dongellini, da cui si stava separando. Moris Panza, con cui Valentina aveva una relazione dal febbraio scorso, è stato ascoltato dalla polizia. Dongellini è attualmente in carcere. Il marito aveva ricevuto ripetute richieste di denunciarlo, secondo quanto riferito dal compagno della vittima.

Bergamo, 19 marzo 2026 – E’ stato sentito dalla polizia Moris Panza, l'uomo con il quale dallo scorso febbraio aveva una relazione Valentina Sarto, la barista di 42 anni uccisa ieri mattina a Bergamo da Vincenzo Dongellini, il marito da cui si stava s eparando, ora in carcere. Quella denuncia mai fatta. Panza spiega all 'Ansa di aver più volte spinto Valentina a sporgere denuncia, in particolare lo scorso sabato mattina, quando l'aveva accompagnata dai carabinieri di Almenno San Salvatore “per avere un consiglio su come comportarci”. Racconta però che Valentina non era per nulla convinta e gli avrebbe detto di voler aspettare ancora una settimana, per vedere come sarebbero andate le cose. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina Sarto uccisa dal marito da cui si stava separando, il dolore del compagno: “Le avevo detto pù volte di denunciarlo”

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