Giovanna Cardile ha raccontato di aver assistito all’omicidio della madre da parte del padre quando aveva cinque anni. Oggi si batte affinché lo Stato riconosca la sua esperienza come vittima di femminicidio. Gli orfani di femminicidio chiedono l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata a loro, per essere riconosciuti e ascoltati.

«Questa volontà è nata dal fatto che non siamo riconosciuti come vittime dello Stato, come accade invece per gli orfani di mafia o di guerra», spiega. «Ad esempio, nei concorsi pubblici non siamo inseriti tra le categorie protette. Un giorno in televisione si parlava dell’ennesima giornata dedicata a una causa e ho pensato che, per quanto riguarda gli orfani di femminicidio, non ne esistesse ancora una». Da quella riflessione è partito il confronto con l'avvocata Rosy Amaddeo, del foro di Messina e responsabile territoriale dell'Associazione Matrimonialisti Italiani. «Ha accolto la proposta con grande entusiasmo e sensibilità», racconta Cardile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Femminicidi, Giovanna Cardile: «Mio padre ha ucciso mia madre davanti a me quando avevo 5 anni. Oggi lo Stato non m riconosce come vittima»

Articoli correlati

Andrea Carnevale: «Sono sceso in campo di fronte a tanti femminicidi. Ho deciso di raccontare di mia madre uccisa da mio padre»Il destino di un bomber di Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna racconta la storia dell'uomo e del calciatore che ha giocato con Maradona, ma prima...

Lorenzo Fragola: «Il rapporto con mio padre è stato la prova più dura della mia vita. Quando mi ha picchiato, mi ha devastato psicologicamente»Cantautore e vincitore dell’ottava edizione di X Factor nel 2014 a soli 19 anni, dopo il decimo posto a Sanremo con la canzone Siamo uguali e il...

Approfondimenti e contenuti su Giovanna Cardile

Argomenti discussi: Mia mamma uccisa quando avevo 5 anni. Lo Stato faccia di più per chi è orfano di femminicidio.

Giovanna Cardile: Avevo 5 anni quando papà sparò a mia madre con un fucile davanti ai miei occhiL'insegnante e pedagogista, orfana di femminicidio, parla al Corriere e chiede più attenzione e sostegno per i figli delle vittime da parte dello Stato: Non siamo effettivamente riconosciuti ... msn.com

Violenza di genere, Giovanna Cardile: «Noi orfani di femminicidio che non siamo riconosciuti come vittime dallo Stato»Gli orfani di femminicidio chiedono che venga istituita una Giornata nazionale dedicata a loro, chiedono di essere visti. «Significherebbe essere riconosciuti a livello istituzionale» ... vanityfair.it