L’università sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni, con l’obiettivo di riavvicinare studenti e docenti in un contesto sempre più digitalizzato. Valentina Garavaglia sottolinea come, nell’epoca della didattica telematica, sia fondamentale concentrarsi sul rapporto diretto con le persone e con il sapere. La sfida consiste nel trovare nuovi modi per mantenere vivo l’interesse e l’interazione, pur sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia. La discussione si concentra sulle strategie per adattare l’offerta formativa a questa realtà in evoluzione.

Milano – “L’università è in un momento di grande trasformazione: la sfida educativa ci mantiene vivi e un’università come la nostra, che ha una vocazione alla creatività, al dinamismo e allo sguardo nei confronti del futuro, capace di ragionare al di fuori degli schemi, si sente sollecitata ancora di più su questi temi”. Lo sottolinea Valentina Garavaglia, rettrice dell’università Iulm. Quali sono le principali sfide che siete chiamati ad affrontare, come atenei? “Nell’era dell’intelligenza artificiale, nell’era delle università telematiche, nell’era di una formazione diversificata, la prima sfida è quella di rimettere al centro delle attività dell’università il rapporto con le persone e con il sapere e questo significa per noi presenza, all’interno del campus e all’interno della città”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valentina Garavaglia: “La nostra sfida? Nell’epoca della didattica telematica è rimettere al centro il rapporto con le persone e con il sapere”

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