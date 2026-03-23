Maurizio Landini, Rosy Bindi e Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No, hanno atteso insieme i risultati che hanno certificato la vittoria del No al Referendum sulla riforma della Giustizia. “È un paese che dice in modo molto chiaro che la Costituzione non va né stravolta né cambiata ma va applicata in tutte le sue parti e credo che questo sia un messaggio di unità del Paese che chiede di rimettere al centro i bisogni delle persone”, ha commentato Landini, sottolineando che, oltre alla difesa della magistratura c’è stata la “richiesta di una diversa politica economica e sociale che rimette al centro il lavoro”. Il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, vince il No. Landini: “Messaggio di unità, il Paese chiede di rimettere al centro i bisogni delle persone”. Bindi: “Voto per la Costituzione”

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