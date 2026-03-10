Mattarella | Con social e AI tutto cambia rimettere al centro la persona – Il video

Il presidente della Repubblica ha affermato che i social e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il modo di comunicare e le relazioni sociali, influenzando anche l’attività politica. In un video pubblicato a Firenze, ha sottolineato come queste tecnologie abbiano portato a cambiamenti profondi nelle interazioni quotidiane e nelle dinamiche pubbliche. La sua dichiarazione evidenzia l’importanza di riposizionare la persona al centro di questi processi.

(Agenzia Vista) Firenze, 10 marzo 2026 “I social hanno modificato il modo di comunicare, cambiando relazioni sociali e modo di operare anche nella vita politica. L’intelligenza artificiale sta modificando forme e modalità di lavoro e innumerevoli e ancora indefiniti aspetti della vita nel mondo. Un contributo fondamentale a una convivenza più giusta e più libera deve vedere protagonista il mondo della cultura e istituzioni come la Cesare Alfieri”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Firenze. Cesare Alfieri Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum Giustizia, l’ultimo sondaggio Swg prima del voto. 🔗 Leggi su Open.online

