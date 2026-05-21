Valencia-Barcellona sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I campioni chiudono a Mestalla
Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la partita tra Valencia e Barcellona allo stadio Mestalla. La sfida conclude la stagione per entrambe le squadre e si attendono le formazioni ufficiali, con quote e pronostici già disponibili. La recente vittoria del Valencia a Anoeta ha portato entusiasmo tra i tifosi, mentre il Barcellona si prepara a una trasferta importante. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe influenzare la classifica finale.
L’incredibile serata di Anoeta ha portato al Valencia una vittoria insperata: a pochi minuti dalla fine i Pipistrelli erano sotto di un gol e di un uomo mentre al fischio finale erano festanti non solo per aver raggiunto matematicamente la salvezza ma per essere addirittura entrati a pieno titolo nella corsa per la Conference League.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
VALENCIA CF 1 vs 2 FC BARCELONA B | FEMENINO | RESUMEN
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