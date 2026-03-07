Domenica 8 marzo 2026 alle 21:00 si disputa la partita tra Valencia e Alaves, con Quique Sanchez Flores che debutta sulla panchina dei valenciani. Nel frattempo, il tecnico del River Plate ha lasciato l’Alaves per tornare in Argentina, portando con sé un indennizzo economico. La squadra basca si trova ora a dover riorganizzare rapidamente il proprio assetto, affidandosi alla nuova guida tecnica.

Il richiamo del River Plate è stato troppo forte: il Chacho Coudet ha abbandonato l’Alaves ed è tornato in Argentina, mentre i baschi hanno incassato un indennzito economico ma hanno dovuto riorganizzarsi velocemente e hanno deciso di contrattare Quique Sanchez Flores. Il nuovo allenatore comincerà la sua avventura in uno stadio che conosce bene, perchè. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Alaves (domenica 08 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Quique debutta a Mestalla

Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?Il Valencia non è più la squadra di qualche anno fa, che spesso e volentieri si proponeva di fare da guastafeste e aveva un livello di rosa molto...

Valencia-Real Madrid (domenica 08 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Blancos soffrono a Mestalla?Il Valencia non è più la squadra di qualche anno fa, che spesso e volentieri si proponeva di fare da guastafeste e aveva un livello di rosa molto...

Tutto quello che riguarda Valencia Alaves domenica 08 marzo 2026....

Temi più discussi: Five facts: Valencia CF-Deportivo Alavés; Calcio estero, il programma del weekend: la Premier si ferma per lasciare spazio al quinto turno della FA Cup; Levante, Carlos Espi uomo dei minuti finali: decisivo anche contro l’Alaves; Liga, l'Alaves piega il Levante. Pari tra Valencia e Real Sociedad.

Pronostico Valencia vs Alaves – 8 Marzo 2026La sfida di La Liga tra Valencia e Alaves, in programma il 8 Marzo 2026 alle 21:00 presso lo storico Stadio de Mestalla, richiama attenzione e curiosità. Il ... news-sports.it

LaLiga, partita infinita a Valencia: i padroni di casa fanno 2-2 contro l'AlavesPartita infinita a Valencia fra i padroni di casa e il Deportivo Alaves con ben 13 minuti di recupero nella ripresa. Gli ospiti vanno in vantaggio due volte – al 7’ con Martin e poi all’88’ con un ... tuttomercatoweb.com

BREAKING NEWS SPAGNA Quique Sanchez Flores è il nuovo Allenatore dell'Alaves. Il Deportivo Alavés ha raggiunto un accordo con Quique Sánchez Flores affinché diventi il nuovo allenatore della prima squadra fino al 30 Giugno 2028. Con una lunga e c - facebook.com facebook