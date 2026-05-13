Giovedì 14 maggio 2026 alle 19:00 si gioca Valencia-Rayo Vallecano, una partita molto attesa al Mestalla. Il Valencia arriva a questa sfida dopo aver vinto in trasferta contro l’Athletic, conquistando tre punti importanti. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili per gli scommettitori. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nella stagione.

Il Valencia sa di avere compiuto un passo fondamentale, forse decisivo, nello scorso turno: ha fatto una grande impresa a San Mamès, sconfiggendo l’Athletic e cogliendo tre punti fondamentali. I Pipistrelli hanno 42 punti, 5 in più della terz’ultima, quando mancano 3 partite da giocare: manca poco per sentirsi al sicuro e l’ideale sarebbe fare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Valencia-Rayo Vallecano (giovedì 14 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes attesi a Mestalla

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