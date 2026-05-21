Valditara ad Arezzo tira la volata a Comanducci

Il ministro dell'istruzione ha visitato Arezzo, città già conosciuta nel 1994, e ha incontrato il candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra. Durante l'incontro, sono state discusse questioni legate alla candidatura e alle prossime elezioni amministrative. La visita si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di alcuni membri del partito di centrodestra. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo ai contenuti dell'incontro è stato reso pubblico.

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