Valditara ad Arezzo tira la volata a Comanducci
Il ministro dell'istruzione ha visitato Arezzo, città già conosciuta nel 1994, e ha incontrato il candidato a sindaco sostenuto dal centrodestra. Durante l'incontro, sono state discusse questioni legate alla candidatura e alle prossime elezioni amministrative. La visita si è svolta nel pomeriggio e ha visto la partecipazione di alcuni membri del partito di centrodestra. Nessun dettaglio aggiuntivo riguardo ai contenuti dell'incontro è stato reso pubblico.
La visita ad Arezzo, città amata e già visitata nel 1994. L'incontro con il candidato a sindaco sostenuto dal centro destra Marcello Comanducci. Il faccia a faccia con i candidati della Lega. Il ministro all'Istruzione Giuseppe Valditara questa sera è stato accolto dal popolo della Lega, con il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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