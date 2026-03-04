Mps manovra in corso nel Cda Ecco chi tira la volata all' ad Lovaglio

Al Monte dei Paschi di Siena si sta svolgendo una riunione del consiglio di amministrazione, durante la quale si sta discutendo una possibile manovra. Questa mattina, il comitato nomine ha deciso di rimuovere l’attuale amministratore delegato dalla lista dei membri del consiglio. La decisione riguarda la composizione futura dell’organo e la posizione di Lovaglio all’interno della banca.

A Siena si tratta ancora. Questa mattina il comitato nomine del Monte dei Paschi di Siena ha scelto di togliere l'attuale ad Luigi Lovaglio dalla lista del cda di Mps. E mentre il board è riunito in queste ore, alcune posizioni rischiano di mettere in difficoltà i progetti della banca senese. I rumors parlano dell'attivismo del presidente del collegio sindacale Enrico Ciai che si sarebbe schierato a supporto di Lovaglio. Lo ha fatto intensamente nelle scorse ore provando a influenzare il comitato nomine e chiedendo di inserire l'ad uscente nella lista del Cda, senza riuscirci, forzando in parte la terzietà del suo ruolo. Ciai, infatti, è presidente del collegio in rappresentanza dei gestori, quindi dovrebbe mantenere il più possibile un atteggiamento di neutralità secondo le regole stabilite da Assogestioni.