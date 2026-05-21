Valditara | Abbiamo dato risposte importanti Dal docente tutor alle sedute gratuite con lo psicologo tutte le novità in arrivo per studenti e famiglie
Oggi a Pistoia, durante un evento pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato di nuove iniziative rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Sono stati annunciati interventi come l'introduzione di un docente tutor e di sedute gratuite con uno psicologo. Queste misure mirano a offrire supporto e servizi aggiuntivi nel sistema scolastico. Il ministro ha dichiarato di aver fornito risposte importanti su questi temi.
Oggi a Pistoia, a margine di un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha affrontato un tema molto sentito dalle famiglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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