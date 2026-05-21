Valditara | Abbiamo dato risposte importanti Dal docente tutor alle sedute gratuite con lo psicologo tutte le novità in arrivo per studenti e famiglie

Oggi a Pistoia, durante un evento pubblico in vista delle prossime elezioni comunali, il Ministro dell'Istruzione e del Merito ha parlato di nuove iniziative rivolte agli studenti e alle loro famiglie. Sono stati annunciati interventi come l'introduzione di un docente tutor e di sedute gratuite con uno psicologo. Queste misure mirano a offrire supporto e servizi aggiuntivi nel sistema scolastico. Il ministro ha dichiarato di aver fornito risposte importanti su questi temi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui