Carta Docente dal 9 marzo | 383 euro l’importo Una guida operativa con le risposte ai quesiti QUESTION TIME con Miceli Anief LIVE Lunedì 9 marzo alle 17 | 00

A partire da lunedì 9 marzo, la Carta del docente per l’anno 20252026 entra in vigore con un importo di 383 euro. La novità riguarda anche i supplenti annuali fino al 31 agosto, quelli fino al 30 giugno e il personale educativo di convitti ed educandati. Durante un evento live alle 17:00, Miceli di Anief discuterà le novità e risponderà ai quesiti dei partecipanti.

Da lunedì 9 marzo la Carta del docente 20252026 diventa operativa con una platea più ampia: oltre ai docenti di ruolo, il bonus spetta anche ai supplenti annuali fino al 31 agosto, ai supplenti fino al 30 giugno e al personale educativo di convitti ed educandati. I beneficiari superano così il milione, con oltre 200 mila persone in più rispetto allo scorso anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente, circa 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16:00In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante.

Carta docente, sarà di 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16:00In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante.

Carta Docente, dal 9 marzo: 383 euro l'importo. Una guida operativa con le risposte ai quesiti

Approfondimenti e contenuti su Carta Docente.

Temi più discussi: Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto; Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta Docente 2025/2026: importo, destinatari e nuove regole [SCHEDA]; CARTA DOCENTE 2026: ULTERIORE RIDUZIONE – ACCREDITO DAL 9 MARZO 2026.

Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agostoDal 9 marzo attiva la Carta del docente con 383 euro. Il MIM include i precari e autorizza le spese per trasporti e strumenti musicali. orizzontescuola.it

Carta del Docente attiva dal 9 marzo: importi e beneficiari (tutte le novità)A partire da domani 9 marzo, sarà attiva la Carta del Docente con importi di 383 euro per una platea più estesa di 1 milione di insegnanti, con la possibilità di utilizzarla anche per l’acquisto di st ... orizzontescuola.it

Si può acquistare con carta docente un ebook Reader Viene considerato un hardware secondo voi Mi riferisco al nuovo vincolo imposto che fissa a cadenza quadriennale l' acquisto di hardware è software. - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com