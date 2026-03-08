Carta Docente dal 9 marzo | 383 euro l’importo Una guida operativa con le risposte ai quesiti QUESTION TIME con Miceli Anief LIVE Lunedì 9 marzo alle 17 | 00

A partire da lunedì 9 marzo, la Carta del docente per l’anno 20252026 entra in vigore con un importo di 383 euro. La novità riguarda anche i supplenti annuali fino al 31 agosto, quelli fino al 30 giugno e il personale educativo di convitti ed educandati. Durante un evento live alle 17:00, Miceli di Anief discuterà le novità e risponderà ai quesiti dei partecipanti.

Da lunedì 9 marzo la Carta del docente 20252026 diventa operativa con una platea più ampia: oltre ai docenti di ruolo, il bonus spetta anche ai supplenti annuali fino al 31 agosto, ai supplenti fino al 30 giugno e al personale educativo di convitti ed educandati. I beneficiari superano così il milione, con oltre 200 mila persone in più rispetto allo scorso anno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Carta docente, sarà di 400 euro, estesa ai precari e non solo: ecco cosa è previsto. SPECIALE con Miceli (Anief) LIVE Venerdì 6 febbraio alle 16:00In arrivo il decreto interministeriale che definirà i contorni della carta docente, il bonus destinato alla formazione del personale insegnante.

