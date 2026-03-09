Bonus psicologo 2026 per studenti | voucher da 250 euro per sedute dalle medie alle superiori

Nel 2026 sarà disponibile un bonus psicologo di 250 euro destinato agli studenti delle scuole medie e superiori. Il voucher permette di partecipare a sedute con uno psicologo senza costi aggiuntivi, offrendo un supporto dedicato alla salute mentale dei giovani. La misura si rivolge a studenti di diverse età e mira a facilitare l’accesso a servizi di assistenza psicologica.

Nuove misure per il benessere mentale dei giovani. Nel 2026 arriva un sostegno psicologico dedicato agli studenti delle scuole medie e superiori, con un voucher che permette di accedere gratuitamente a un ciclo di incontri con uno psicologo. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di intercettare precocemente il disagio psicologico tra gli adolescenti e offrire uno spazio di ascolto professionale. Sempre più studi e ricerche segnalano infatti un aumento di ansia, stress e difficoltà emotive tra i ragazzi in età scolare. Il contributo previsto consente alle famiglie di ottenere un voucher del valore di 250 euro, utilizzabile per un percorso di supporto psicologico strutturato.