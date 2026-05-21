Vaio raddoppia il centro iperbarico | in arrivo due nuove camere e 28 posti complessivi

Il centro iperbarico dell’ospedale di Vaio amplia le sue strutture con l’aggiunta di due nuove camere e un totale di 28 posti disponibili. Questa espansione permette di aumentare la capacità di trattamento e di accogliere un numero superiore di pazienti. L’ampliamento si inserisce nel piano di potenziamento delle strutture sanitarie dell’area, senza modificare le altre aree del centro. La nuova configurazione entrerà in funzione nelle prossime settimane.

Il centro iperbarico dell’Ospedale di Vaio raddoppia la propria capacità operativa e si prepara a diventare ancora di più un punto di riferimento sanitario regionale. Nei giorni scorsi sono infatti state consegnate la nuova camera iperbarica da 14 posti e la storica camera completamente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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