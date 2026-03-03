La camera iperbarica dell’ospedale di Vaio raddoppia | via ai lavori per una seconda struttura

All’ospedale di Vaio a Fidenza sono iniziati i lavori di ampliamento per la costruzione di una seconda camera iperbarica, con l’obiettivo di aumentare la capacità e migliorare i servizi offerti. La nuova struttura si inserisce nel progetto di sviluppo dell’ospedale e porterà a un raddoppio degli spazi dedicati alle terapie iperbariche, senza che siano stati comunicati dettagli sui tempi di completamento.

All'ospedale di Vaio a Fidenza sono iniziati i lavori di ampliamento per la realizzazione di una seconda camera iperbarica. Si tratta di un investimento di 1,6 milioni di euro, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna su fondi statali, da risorse aziendali e da 500mila euro di contributo della.