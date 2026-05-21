Vacchi e Lanzon vicini ma lontani | cosa accomuna e cosa divide le due destre che sfidano Panieri
Lo scorso 3 maggio, la segretaria nazionale del Partito Democratico ha visitato Imola per sostenere il candidato sindaco uscente, in corsa per un secondo mandato. Nelle stesse settimane, due figure di spicco delle destre politiche sono state protagoniste di eventi pubblici nella stessa città, suscitando discussioni sulle differenze e le affinità tra le forze politiche che si sfidano alle prossime amministrative. La presenza dei diversi esponenti ha attirato l’attenzione su un quadro politico particolarmente acceso.
Lo scorso 3 maggio Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, è stata a Imola per sostenere il sindaco uscente Marco Panieri, candidato per il secondo mandato. In un comizio elettorale - con il primo cittadino dato per favorito nella roccaforte rossa imolese - la segretaria ha. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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