Vacchi e Lanzon vicini ma lontani | cosa accomuna e cosa divide le due destre che sfidano Panieri

Lo scorso 3 maggio, la segretaria nazionale del Partito Democratico ha visitato Imola per sostenere il candidato sindaco uscente, in corsa per un secondo mandato. Nelle stesse settimane, due figure di spicco delle destre politiche sono state protagoniste di eventi pubblici nella stessa città, suscitando discussioni sulle differenze e le affinità tra le forze politiche che si sfidano alle prossime amministrative. La presenza dei diversi esponenti ha attirato l’attenzione su un quadro politico particolarmente acceso.

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