A Imola si avvicina un momento decisivo nelle elezioni comunali, con un confronto tra due candidati principali. La discussione si concentra su questioni fiscali, in particolare sulla possibile modifica dell’addizionale comunale qualora vincesse il centrodestra. Oltre ai candidati ufficiali, si sono presentati anche alcuni candidati civici che propongono soluzioni diverse rispetto alle proposte dei principali contendenti. La campagna elettorale si sta svolgendo in un clima di confronto aperto e di attenzione sulle future politiche fiscali del Comune.

? Punti chiave Come cambierà l'addizionale comunale se vincerà il centrodestra?. Chi sono i candidati civici che propongono modelli alternativi?. Quali progetti urbanistici promette Panieri per l'area dell'Osservanza?. Perché la questione della ferrovia è diventata un punto chiave?.? In Breve Paola Lanzon propone potenziamento ferroviario con incontro previsto al ministro Salvini.. Ezio Roi punta sul welfare locale con la lista Noi per Imola.. Michele Ferrari propone transizione ecologica e tutela lavoro con Imola in Transizione.. Elezioni comunali previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026.. Ieri sera, nella sala Bcc del Cinema Centrale in via Emilia 212, i candidati sindaci di Imola hanno affrontato l’ultimo dibattito pubblico prima delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imola, scontro finale tra Panieri e Vacchi: tasse e futuro in gioco

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