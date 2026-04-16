Recentemente si è parlato di un confronto tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il Papa, facendo sorgere alcuni paragoni con la sorte di un noto leader argentino del passato. Le somiglianze tra le vicende di Trump e Perón vengono spesso discusse, evidenziando alcuni aspetti storici e politici condivisi. La situazione attuale ha portato a riflettere sulle dinamiche che hanno caratterizzato le rispettive carriere e le reazioni pubbliche.

Quanto sta accadendo tra Donald Trump e il Papa riporta alla mente quanto accadde a Juan Domingo Perón in Argentina. In preda a un delirio di onnipotenza, alimentato da un lato dalla sua base elettorale e dall’altro dalle lobby finanziarie-sioniste-economiche che lo manovrano, Donald Trump vede nemici ovunque. Ormai anche nell’Italia. Il Tycoon è arrivato ad attaccare pure il Papa, espostosi finalmente dopo un anno di discorsi annacquati e quindi subito meritevole delle bordate dell’inquilino della Casa Bianca. Si tratta di un punto di non ritorno mai toccato dai suoi predecessori. Il che conferma che ormai The Donald abbia superato di gran lunga Joe Biden, ma anche George W.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Trump farà la fine di Perón? Ecco cosa li accomuna

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