Nuove regole per viaggiare con gli animali domestici in Europa? In realtà non cambia nulla per i cittadini e i loro cani o gatti

Da fanpage.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 22 aprile 2026 non ci saranno modifiche alle norme per viaggiare con cani e gatti in Europa. L’Unione Europea ha deciso di rafforzare la normativa già esistente, ma le regole rimangono sostanzialmente le stesse per i cittadini che portano con sé i loro animali domestici. Nessuna novità significativa interesserà chi viaggia con animali in Europa a partire da quella data.

Dal 22 aprile 2026 non cambiano le regole per viaggiare con il proprio animale domestico in Europa. La verità è che l'Unione Europea ha solo rafforzato la normativa già vigente. Le nuove disposizioni, infatti, ripetono per quanto riguarda i cittadini ciò che è già obbligatorio fare per espatriare all'interno del Vecchio Continente con il proprio compagno di vita a quattro zampe, dall'antirabica al passaporto europeo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gli italiani primi in Europa per cani e gatti nelle famiglie, ma anche per la cura e l'affetto che provano per i loro animaliUn sondaggio di YouGov ha messo a confronto i cittadini di Italia, Austria, Germania, Francia e Svizzera analizzando le loro risposte su domande che...

Nuove regole UE per cani e gatti: obblighi dal 2025, cosa cambia per i proprietariDal 2025 l'Unione Europea introduce nuove regole per i proprietari di cani e gatti, con l'obiettivo di migliorare la tutela degli animali domestici e...

Cani fino a 30 chili in cabina con i padroni sui voli Ita Airways: ecco le nuove regole per viaggiare in aereo con gli amici a 4 zampeLa compagnia aerea lancia il servizio Large Pet Friendly per viaggiare con cani di taglia media e grande direttamente in cabina ...

Viaggi con cani e gatti, nuove regole UE dal 2026: stop alle partenze improvvisateDal 2026 cambiano le regole per viaggiare con animali domestici nell'Unione Europea. Le nuove norme riguardano ...

