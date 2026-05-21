Va al pronto soccorso col mal di pancia dimessa | professoressa trovata morta in casa poco dopo

Una donna di 59 anni è stata dimessa dal pronto soccorso dopo aver accusato un mal di pancia e, poche ore dopo, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. I familiari stanno chiedendo aggiornamenti sulla vicenda e desiderano chiarimenti sulle cause del decesso. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna o sulle indagini in corso.

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