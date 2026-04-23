Un ragazzo di 17 anni si è rivolto al pronto soccorso di Palermo per un mal di testa, senza sospettare che avesse subito un colpo di arma da fuoco. I medici hanno scoperto un proiettile all’interno del suo corpo, che era stato nascosto da lui stesso dopo aver ricevuto un colpo. Il giovane si era fatto cucire la ferita senza rendersi conto della presenza del proiettile.

Un 17enne si è presentato in pronto soccorso a Palermo perché da giorni soffriva di mal di testa persistente. In un primo esame, nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Villa Sofia, non era emerso nulla. Poi, accompagnato dai genitori in una clinica privata, la Tac ha rilevato la presenza di un "corpo estraneo" all'interno del cranio: un proiettile., È la storia surreale di un giovane di Carini, cittadina poco a ovest di Palermo. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il 17enne potrebbe essere rimasto coinvolto in un confronto violento o una rissa con persone al momento non identificate nel suo paese lo scorso 11 aprile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Palermo, 17enne va in pronto soccorso per un mal di testa: i medici trovano un proiettile

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