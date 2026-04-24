Palermo 17enne va al pronto soccorso lamentando mal di testa gli trovano un proiettile nel cranio

Un ragazzo di 17 anni si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo lamentando un forte mal di testa. Durante gli accertamenti, i medici hanno scoperto un proiettile nel suo cranio. La presenza del proiettile è stata confermata tramite esami radiologici. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’origine dell’oggetto e le circostanze dell’accaduto.