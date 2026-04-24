Palermo 17enne va al pronto soccorso lamentando mal di testa gli trovano un proiettile nel cranio

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 17 anni si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo lamentando un forte mal di testa. Durante gli accertamenti, i medici hanno scoperto un proiettile nel suo cranio. La presenza del proiettile è stata confermata tramite esami radiologici. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’origine dell’oggetto e le circostanze dell’accaduto.

Un ragazzo di 17 anni si è recato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo per una persistente emicrania. Dapprima non è emersa nessuna anomalia, ma successivamente una tac ha rivelato la presenza di un proiettile in testa.🔗 Leggi su Fanpage.it

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