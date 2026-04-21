Le macchie solari rappresentano uno degli inestetismi cutanei più comuni spesso associate a un’esposizione non protetta ai raggi UV

Le macchie solari sono uno degli inestetismi cutanei più frequenti e si manifestano come chiazze di colore più scuro sulla pelle. Questi segni sono spesso collegati a un’esposizione prolungata e senza protezione ai raggi ultravioletti del sole. La loro comparsa può interessare diverse aree del corpo, in particolare viso, mani e braccia. La loro presenza è legata principalmente ai danni causati dai raggi UV sulla pelle.

Le macchie solari rappresentano uno degli inestetismi cutanei più comuni e visibili, spesso associate a un’esposizione non protetta e prolungata ai raggi UV. Con l’arrivo delle stagioni più luminose, l’attenzione verso la salute e l’uniformità della pelle diventa centrale, rendendo fondamentale comprendere natura e gestione di queste discromie. Le macchie solari, o iperpigmentazioni, sono alterazioni del colorito cutaneo dovute a un accumulo eccessivo di melanina in alcune aree della pelle. Si presentano generalmente come chiazze più scure, di dimensioni variabili, e colpiscono soprattutto viso, décolleté e mani, zone maggiormente esposte alla luce solare.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Le macchie solari rappresentano uno degli inestetismi cutanei più comuni, spesso associate a un’esposizione non protetta ai raggi UV Notizie correlate Leggi anche: L’uso della tecnologia ai raggi X. Sempre connessi, spesso distratti Macchie solari, i migliori trattamenti di medicina estetica per rimuoverleLe macchie sul viso o sul corpo sono il vostro cruccio? Potrebbero essere dovute a un'esposizione scorretta al sole o a interazioni con alcuni... Una raccolta di contenuti Macchie solari sulla pelle dopo i 40 anni: i principali trattamenti per le discromieRoma, 7 settembre 2024 – Molte persone, dopo i 40 o i 50 anni, presentano alcune macchie scure sulla pelle, caratterizzate da una colorazione marroncina o grigio-nera. È un problema diffuso che ... quotidiano.net Macchie numerose sul corpo: 5 consigli del dermatologoScopri i 5 consigli del dermatologo per gestire le macchie numerose sul corpo e mantenere la pelle sana e radiosa. Macchie numerose sul corpo rappresentano ... Leggi tutto ... msn.com