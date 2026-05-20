Vuoi difendere la pelle dal sole? Mangia tante frutta e verdura e non far mancare l’uva

Durante i mesi più caldi, è importante adottare alcune abitudini per proteggere la pelle dal sole. La dieta dovrebbe includere abbondanti porzioni di frutta e verdura, con una particolare attenzione all’uva. Oltre all’alimentazione, è fondamentale mantenere il corpo ben idratato bevendo molta acqua. Questa combinazione aiuta a preservare l’elasticità della pelle e a contrastare gli effetti dei raggi UV, favorendo una buona idratazione anche durante le giornate più calde.

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Spazio a frutta e verdura, oltre all’acqua. Per mantenere la pelle e il corpo idratati, anche d’estate, è fondamentale bere “mangiando”. In questo senso, gli alimenti di origine vegetali ricchi di liquido non debbono mai mancare nelle calde giornate estive. Ma c’è un consiglio in più per chi si espone al sole ed è in cerca della “tintarella”. Oltre a proteggere bene la pelle dalle radiazioni solari, puntate in particolare su qualche acino d’uva ogni giorno. Una piccola porzione di questo frutto potrebbe infatti aiutare la pelle a contrastare i potenziali effetti dannosi dei raggi solari ed agire anche sul resto dell’organismo. Ad ipotizzarlo... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vuoi difendere la pelle dal sole? Mangia tante frutta e verdura e non far mancare l’uva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cosa Succede alla Pelle Quando Prendi il Sole Sullo stesso argomento Dal mercato ambulante al punto vendita: apre le porte un nuovo negozio di frutta e verduraIn aggiunta alle giornate di mercato, il negozio offrirà un punto di riferimento per il commercio di prossimità con una selezione di frutta e verdura...