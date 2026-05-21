In Regione è stata presentata una mozione che chiede il blocco totale dei rapporti con Israele. La proposta riguarda le imprese locali e i contratti in corso, oltre a prevedere una mappatura dei fondi pubblici abruzzesi nei prossimi sessanta giorni. La mozione si concentra sulla sospensione delle collaborazioni e degli accordi economici con il paese mediorientale, con l’obiettivo di verificare l’uso di eventuali fondi pubblici statali e regionali legati a rapporti commerciali. La discussione su questa iniziativa è attesa nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come cambieranno i contratti delle imprese locali con questa mozione?. Quali fondi pubblici abruzzesi finirebbero sotto la mappatura dei sessanta giorni?. Chi dovrà decidere se interrompere i rapporti accademici e commerciali?. Perché la gestione del bilancio regionale è ora legata al conflitto?.? In Breve Mappatura investimenti regionali richiesta entro sessanta giorni per controllare fondi e War Bonds.. Divieto di fondi pubblici per soggetti commerciali con aziende nei territori occupati.. Precedente stanziamento di 500.000 euro dalla Regione Abruzzo per aiuti umanitari a Gaza.. Richiesta riconoscimento Stato di Palestina con confini del 1967 e capitale Gerusalemme Est. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - USB in Regione: mozione per il blocco totale dei rapporti con Israele

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