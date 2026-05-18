Pescara USB in piazza | stop ai rapporti con Israele e lotta al precariato

In piazza a Pescara, i rappresentanti di USB hanno chiesto di sospendere i rapporti tra la regione Abruzzo e Israele, focalizzandosi anche sulla situazione dei lavoratori precari. La protesta si concentra su temi legati alle relazioni istituzionali e alle condizioni occupazionali, senza entrare nel merito di eventuali motivazioni politiche o diplomatiche. La manifestazione è avvenuta in un momento di tensione internazionale, con attenzione alle ripercussioni sui salari e sulla stabilità lavorativa nella regione.

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