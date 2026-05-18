Sciopero Usb a Pisa il corteo sui Lungarni | Più tutele nei nidi e stop ai rapporti con Israele
A Pisa, un corteo organizzato dall'Usb ha attraversato i Lungarni, coinvolgendo anche le lavoratrici dei nidi comunali in gestione indiretta. La manifestazione si è concentrata sulla richiesta di maggiori tutele per le figure che operano nei servizi per l'infanzia e sulla protesta contro un nuovo bando relativo ai rapporti con Israele. La protesta ha coinvolto diverse categorie di lavoratori e si è svolta nel centro cittadino, attirando l'attenzione sulla situazione dei servizi educativi e delle condizioni di lavoro.
In piazza anche le lavoratori dei nidi comunali in gestione indiretta contro il nuovo bando del Comune di Pisa: “Monte ore insufficiente e carichi di lavoro aumentati”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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