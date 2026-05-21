Usato in Italia | 27 miliardi per sostenere i redditi delle famiglie

In Italia, sono stati spesi circa 27 miliardi di euro per sostenere i redditi delle famiglie attraverso la vendita di oggetti usati. Le domande più frequenti riguardano i metodi adottati per integrare le entrate familiari e le categorie di prodotti che stanno superando il mercato dei veicoli. I dati evidenziano un aumento delle transazioni legate a beni di seconda mano e un cambiamento nelle preferenze di acquisto, con alcune categorie merceologiche che mostrano una crescita superiore rispetto ai veicoli.

? Domande chiave Come stanno integrando i redditi familiari vendendo oggetti usati?. Quali categorie merceologiche stanno superando il mercato dei veicoli?. Perché il mercato del riuso è diventato una necessità economica?. Cosa spinge 6 italiani su 10 verso la seconda mano?.? In Breve Il mercato dell'usato vale 27,2 miliardi di euro, pari all'1,2% del PIL nazionale.. Il 26% dei venditori usa il riuso per integrare il reddito familiare.. Settore veicoli domina con 11 miliardi, seguito da Casa e Persona al 76%.. Il 68% degli intervisti inizia il percorso di acquisto cercando prodotti usati.. Nel 2025 il mercato della seconda mano in Italia ha raggiunto un valore complessivo di 27,2 miliardi di euro, segnando una stabilità rispetto ai 27 miliardi registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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