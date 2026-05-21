Il mercato dell’usato sta crescendo rapidamente e nel 2025 si prevede che le transazioni raggiungeranno un valore complessivo di circa 27,2 miliardi di euro. Mentre in passato il settore principale riguardava principalmente le automobili, attualmente si osserva un’espansione significativa anche in altri comparti, con prodotti di seconda mano che si trovano in buone condizioni. Questa evoluzione coinvolge vari settori commerciali, evidenziando una diffusione più ampia dell’acquisto di beni usati.

Roma, 21 maggio 2026 – Se fino a qualche decennio fa si associava l' usato alla compravendita di automobili, oggi è possibile trovare prodotti di seconda mano (e in buono stato) anche in altri settori. Secondo dell’osservatorio Second hand economy di Ipsos Doxa per Subito, più di 6 italiani su 10 nel 2025 hanno acquistato o venduto beni di seconda mano. Si tratta di una statistica che conferma la volontà di tante persone di acquistare prodotti a prezzi ribassati e guadagnare (seppur pochi soldi) da oggetti che ormai vengono più usati. Con un valore complessivo di 11 miliardi i veicoli rimangono i prodotti più acquistati, ma l’avvento dei social media e delle applicazioni ha favorito la compravendita di altri oggetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cresce il mercato dell’usato: nel 2025 compravendite per 27,2 miliardi di euro

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Dealership Deals Surge, VW Dealers Sue Scout, Ford Reinvents the Car Door

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