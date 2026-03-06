L’alcolismo come malattia Primo incontro delle famiglie Come intervenire e sostenere

Si è tenuto il primo incontro tra le famiglie per affrontare il tema dell’alcolismo come malattia. Durante l’appuntamento, sono stati discussi modi per intervenire e offrire supporto a chi lotta contro questa dipendenza. L’alcolista può essere una persona vicina, come un amico o un familiare, e il focus è stato su come aiutare e sostenere chi si trova in questa condizione.

Chi cade nella piaga dell'alcol ha bisogno di una mano per liberarsi da questa malattia. L'alcolista può avere il volto di chiunque, di un amico o di un familiare. Domani alle 10 nella chiesa del Bambin Gesù alla Perticata si terrà un incontro sul dramma delle dipendenza dall'alcol. Un aiuto attraverso l'informazione, il confronto e le testimonianze. L'evento è organizzato dall' associazione Gruppi Familiari Al-Anon, con la collaborazione dei membri dell'Associazione Alcolisti Anonimi. "Forza e speranza per familiari e amici di alcolisti" recita una frase di Al-Anon che ha lo scopo di sostegno alle famiglie e persone a contatto con alcolisti. La dipendenza dall'alcol cambia le carte in tavola a chi ne soffre, su più piani, psicologico ed economico e, di riflesso, condiziona la vita dei familiari e degli amici.