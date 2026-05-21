In una serie di scontri recenti, le forze irachene hanno colpito postazioni di gruppi armati isolati e alleati in fuga, rafforzando la loro presenza nella regione. L’Iran, coinvolto nel conflitto, ha continuato a resistere alle pressioni e alle operazioni militari, mantenendo una posizione di forza. Intanto, le dichiarazioni di funzionari statunitensi hanno messo in discussione l’affidabilità degli interventi americani, sottolineando come siano stati incapaci di concludere con successo le operazioni avviate.

“Questo conflitto ha rivelato che l’America è inaffidabile e incapace di finire ciò che ha cominciato. Una sconfitta per gli Stati Uniti non è dunque possibile ma probabile”. Lo ha detto Robert Kagan della Brookings Institution in una recente intervista alla Public Broadcasting Company, Pbs, la rete televisiva pubblica. Kagan non è certamente una colomba e infatti è un grande sostenitore di interventi militari all’estero ma nel caso dell’Iran la vede dura. Nei bombardamenti del giugno dell’anno scorso Donald Trump e il suo Ministro di difesa Pete Hegseth avevano detto che l’arsenale nucleare iraniano era stato “annientato”. Non era vero come ha poi indicato il servizio di intelligence statunitense. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Usa isolati e alleati in fuga: l’Iran resiste e mette all’angolo Trump

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