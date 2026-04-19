L'Iran continua a mantenere una posizione di fermezza nei negoziati con gli Stati Uniti, senza segnali di avanzamenti significativi. Nel frattempo, il presidente americano ha convocato una riunione nella situation room, mentre si susseguono dichiarazioni che definiscono Israele come un “grande alleato”. Il confronto diplomatico tra le parti coinvolge tensioni e divergenze, senza apparenti segnali di una risoluzione imminente.

Donald Trump non ha deciso la guerra in Iran da solo, eppure adesso è più isolato che mai nella responsabilità pubblica di averla persa. Spinto all’intervento militare nel Golfo dagli apparati statunitensi, i veri decisori della politica estera americana, e da Israele, il presidente americano è additato in patria come il principale responsabile del disastro che ha portato la benzina sopra i 4 dollari al gallone e Teheran a tenere in scacco la globalizzazione. Con due problemi in più: lo stallo nei negoziati per volontà della Repubblica Islamica e le tensioni con il governo Netanyahu. La vera importanza negoziale dello Stretto di Hormuz Come stanno andando i negoziati tra Iran e Usa Trump schiacciato tra le pressioni di apparati e Israele La vera importanza negoziale dello Stretto di Hormuz Chiudi Hormuz, riapri Hormuz.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - L'Iran resiste agli Usa anche nei negoziati, Trump sempre più isolato chiama il "grande alleato" Israele

Falliscono i Negoziati fra USA e Iran: Trump chiude A SUA VOLTA lo stretto di HORMUZ

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