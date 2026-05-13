Negli ultimi mesi, le notizie di conflitti in Iran e Ucraina hanno dominato le cronache internazionali. Secondo fonti ufficiali, in Iran si sarebbe raggiunta una fase di esaurimento delle tensioni, mentre in Ucraina si prospetta un possibile termine delle ostilità. Questi sviluppi si inseriscono in un quadro di instabilità che coinvolge anche gli Stati Uniti, il cui ruolo e le strategie sono sottoposti a scrutinio.

La guerra in Iran “sta finendo” e quella in Ucraina “è vicina all’epilogo”. Da quando è stato rieletto, proponendosi come il presidente che avrebbe ridotto l’impegno degli Stati Uniti all’estero e promettendo di risolvere i conflitti che infiammano il mondo, Donald Trump continua a ripetere, quasi quotidianamente, dichiarazioni di questo tenore. Il problema è che passano i giorni, le settimane e i mesi, ma le guerre sulle quali si è maggiormente speso sono ancora lì e, giorno dopo giorno, sembrano certificare il suo fallimento strategico e politico. Tanto più se si considera che, a dispetto delle promesse elettorali, il tycoon si sta imponendo come uno dei presidenti più interventisti della recente storia americana, al punto da aver lanciato, nel giro di pochi mesi, ben due guerre contro l’Iran.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dall’Iran all’Ucraina, il fallimento globale di Trump che mette a disagio gli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATTACCO all’IRAN: TRUMP, NETANYAHU e il rischio globale | Recap con Maurizio Molinari

Notizie correlate

Il bluff della Cia per salvare il pilota (ferito) e gli aerei fatti saltare dall'Iran. La "missione più audace" degli Usa per Teheran è un "fallimento"Il bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un'aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti...

Iran, gli Usa inviano altri 2.500 marines e 3 navi. Ira di Trump: "Alleati codardi". La Nato ritira la missione dall'Iraq: via gli italianiRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello stretto di...

Temi più discussi: Ucraina, Iran e l’incognita Trump. L’Europa deve ritrovare se stessa; A Trump non è piaciuto come l’Iran ha risposto alla proposta di accordo degli Stati Uniti; Chi ci guadagna dalla guerra in Iran? Al primo posto Russia e Stati Uniti, poi i privati; La Cnn svela i danni inferti dall’Iran, un quadro allarmante: Usa superiori ma non intoccabili.

VIDEO | Trump spera in un'estensione significativa alla tregua tra Russia e Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran. #ANSA ansa.it/sito/notizie/m… x.com

Zelensky teme che la guerra Usa-Iran sottragga aiuti vitali all'UcrainaIl presidente ucraino ha avvertito che una guerra prolungata tra Stati Uniti e Israele con l'Iran sta minacciando la fornitura di missili Patriot di vitale importanza e rivitalizzi l'economia russa ... it.euronews.com

Kiev approva la tregua Usa-Iran: Ora Washington torni sull’Ucraina. Vance: Delusi dall’Ue, aiuti solo da Meloni e OrbanIl ministro degli Esteri ucraino, Andrij Sybiha, ha affermato che l’Ucraina accoglie con favore il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky ha comunicato ... affaritaliani.it