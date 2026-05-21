Il leader iraniano ha dichiarato che l'uranio arricchito al 60 per cento deve rimanere nel paese e non essere inviato all'estero, in risposta alle richieste degli Stati Uniti. La posizione viene comunicata in un momento di tensione crescente sui negoziati internazionali riguardanti il programma nucleare iraniano. La decisione arriva dopo settimane di discussioni su come gestire le scorte di materiale nucleare e le condizioni per il ritorno a un accordo multilaterale.

L'uranio arricchito al 60 per cento deve restare in Iran e non essere mandato all'estero, come chiedono gli Stati Uniti. Lo ha detto la Guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, secondo due fonti iraniane di alto livello citate dalla Reuters e rilanciate da Haaretz e da Ynet. La direttiva emessa da Khamenei, quindi, irrigidisce la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli Stati Uniti nei colloqui di pace. Come riporta Haaretz, funzionari israeliani hanno spiegato che il presidente americano Donald Trump ha garantito a Israele che le scorte iraniane di uranio altamente arricchito, necessario per costruire un'arma nucleare, saranno portate fuori dall'Iran e che qualsiasi accordo di pace dovrà includere una clausola a riguardo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Khamenei gela gli Usa: la mossa sull'uranio arricchito spiazza tutti sui negoziati

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