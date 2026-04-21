Slitta il giorno dei negoziati Usa-Iran da Khamenei via libera a trattare La conferma dal Pakistan | Vance e Ghalibaf qui domani – La diretta

Nel 53esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il vicepresidente americano JD Vance si trova a Islamabad, dove è previsto incontri con rappresentanti locali. La visita segue la comunicazione dal Pakistan che conferma la presenza di Vance e di un alto funzionario iraniano, Ghalibaf, in città domani. La ripresa dei negoziati sembra essere stata posticipata, mentre si avvicina la scadenza dell’ultimatum lanciato dall’ex presidente Trump agli ayatollah.

Nel 53esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atteso a Islamabad per riprendere i negoziati nell’ultimo giorno dell’ultimatum di Donald Trump agli ayatollah. Intanto alcune compagnie aeree hanno cominciato ad aumentare i prezzi dei biglietti per i rincari del cherosene. E il presidente Usa sostiene che i siti nucleari di Teheran sono ormai quasi completamente distrutti ed è difficile riesumarli. Intanto in America prede piede una teoria del complotto che ritiene falso l ‘attentato che ha subito Trump in Pennsylvania: tra i Maga ora si pensa che servisse a far vincere le elezioni al tycoon per poter scatenare la guerra.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Leggi anche: Usa-Iran, negoziati in stallo. Vance lascia il Pakistan: «Non c’è accordo, manca il loro impegno sul nucleare» – La diretta

I colloqui di Islamabad in diretta. Delegazione Usa in Pakistan. La trattativa con l’Iran slitta a domaniRoma, 11 aprile 2026 – Tensione alla vigilia dei colloqui Usa-Iran, in programma oggi a Islamabad.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Trump ' per colloqui con Iran stiamo pensando ad altro luogo non Pakistan'; Francia, rimandata approvazione legge contro l'antisemitismo | Deputati macronisti si ritirano dalla; Iran la guerra in diretta | al via i negoziati con gli USA in Pakistan Trump | Un buon accordo? Nessuna arma nucleare; Decreto Primo Maggio 2026 | Prime bozze che fanno sperare per donne e rider.

Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativaQuesta mattina partono le trattative fra diffidenze reciproche. Trump ha accusato Teheran di non rispettare l’accordo del cessate il fuoco su Hormuz mentre gli iraniani ribadiscono. Non ci fidiamo de ... msn.com

Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco tra Usa e Iran e perché Trump ha fermato gli attacchi contro TeheranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it

Iran-Usa, trattativa in bilico: i post di Trump irritano Teheran e complicano intesa x.com

Da fine febbraio, con le operazioni militari USA-Israele sull’Iran, la bolletta energetica di ogni impresa italiana è cambiata, a seconda del settore, in modo diverso. In questo carosello vi abbiamo spiegato che cosa cambia, in che modo e per chi. Chi paga subit facebook