Usa-Iran domani nuovi negoziati in Pakistan Trump | Accordo entro mercoledì o torneranno le bombe – La diretta

Domani si terranno nuovi negoziati tra Iran e altri attori a Islamabad, in Pakistan. Nel 52º giorno di conflitto nella regione, Teheran ha dichiarato che non proseguirà i colloqui di pace se gli Stati Uniti non eliminano le restrizioni sullo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente statunitense ha avvertito che, in assenza di un accordo entro mercoledì, potrebbero tornare le azioni militari nella regione.

Nel 52esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che non intende continuare i negoziati di pace a Islamabad se gli Usa non rimuovono il blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo i media iraniani lo scenario più probabile oggi è la ripresa della guerra. Intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto dice che Donald Trump è stato ingeneroso con l’Italia. E secondo il politologo Ian Bremmer il presidente Usa deve dichiarare vittoria e abbandonare una guerra rovinosa per lui e per l’America. Al centro dei negoziati di Islamabad c’è una richiesta non negoziabile, ovvero che l’Iran abbandoni l’arma nucleare. «Sbarazzatevi delle armi nucleari.🔗 Leggi su Open.online

Trump minaccia l'Iran prima dei negoziati: Accordo o attacchi più duri, mi aspetto un grande reset

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la Repubblica. . Segnali contrastanti sul negoziato Usa-Iran. Il presidente Donald Trump ha annunciato la ripresa dei colloqui in Pakistan, ma dopo la cattura da parte americana di un’imbarcazione iraniana che aveva tentato di passare lo stretto di Hormuz, Te facebook

Confronto a L’Aria che tira su Iran, strategia Usa, governo Meloni e immobilismo dell’Europa. Qui i miei interventi. Link: x.com