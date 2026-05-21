Cuba gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi

Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato che la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il suo gruppo d’attacco sono stati inviati nei Caraibi. La presenza della nave militare è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o le attività previste in quella zona. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato del comando militare statunitense, che ha confermato l’arrivo della nave nella regione.

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Il Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d’attacco. L’annuncio coincide con l’intensificarsi della campagna di pressione dell’amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l’incriminazione dell’ex presidente Raul Castro per l’abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. «Benvenuti nei Caraibi, Gruppo d’Attacco del Nimitz», ha postato su X il Southcom, responsabile delle operazioni in America Latina, Messico escluso. L’annuncio arriva in parallelo all’inasprimento delle relazioni di Washington con L’Avana, con... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cuba, gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei Caraibi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cuba, Usa schierano la portaerei Nimitz nei CaraibiLe forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un contesto di... Gli Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi: Trump alza la pressione su CubaIl dispiegamento annunciato dal Southcom coincide con l’incriminazione di Raúl Castro per l’abbattimento di due aerei civili nel 1996 L’arrivo della... Cuba, gli USA hanno schierato la portaerei Nimitz nei CaraibiIl Comando Sud degli Stati Uniti (Southcom) ha comunicato l’arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d’attacco. L’annuncio coincide con l’intensificarsi d ... msn.com Gli Usa hanno schierato la portaerei Nimitz nei CaraibiL'annuncio su X del Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom ... msn.com