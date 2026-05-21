Cuba Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi

Le forze armate statunitensi hanno comunicato il posizionamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi. Questa decisione avviene in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e Cuba. La presenza della portaerei rappresenta un rafforzamento delle capacità militari statunitensi nella regione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale delle forze armate. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni future o motivazioni specifiche dietro il dispiegamento.

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