Cuba Usa schierano la portaerei Nimitz nei Caraibi
Le forze armate statunitensi hanno comunicato il posizionamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi. Questa decisione avviene in un momento di tensioni crescenti tra gli Stati Uniti e Cuba. La presenza della portaerei rappresenta un rafforzamento delle capacità militari statunitensi nella regione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale delle forze armate. Al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni future o motivazioni specifiche dietro il dispiegamento.
Le forze armate statunitensi hanno annunciato il dispiegamento del gruppo d’attacco della portaerei USS Nimitz nei Caraibi, in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cuba. “La portaerei USS Nimitz (CVN 68), il Carrier Air Wing 17 (CVW-17) imbarcato, la USS Gridley (DDG 101) e la USNS Patuxent (T-AO 201) rappresentano l’emblema della prontezza operativa e della presenza, di una portata e letalità senza pari e di un vantaggio strategico”, ha dichiarato il Comando Meridionale degli Stati Uniti su X. Il dispiegamento avviene lo stesso giorno in cui l’amministrazione Trump ha annunciato l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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