Usa allagamenti ad Atlanta | in autostrada si crea un mega ingorgo

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’improvvisa ondata di pioggia ha provocato allagamenti su un’autostrada principale di Atlanta, causando un ingorgo di veicoli. Le autorità comunali stanno lavorando per liberare i canali di scolo e ridurre l’accumulo di acqua. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma il traffico rimane molto rallentato nella zona interessata. Le condizioni meteorologiche previste per le prossime ore indicano che le piogge potrebbero continuare a interessare l’area.

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Un’alluvione improvvisa causata dalle forti piogge ha bloccato il traffico su un’autostrada interstatale di Atlanta, mentre gli operai comunali si affrettavano a liberare i canali di scolo per alleviare l’allagamento. Le immagini trasmesse da WSB mostrano auto bloccate sulle autostrade Interstate 75 e Interstate 85 nell’ora di punta, tra cui una Volkswagen bianca incastrata in mezzo alla carreggiata allagata. Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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