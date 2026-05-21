Usa allagamenti ad Atlanta | in autostrada si crea un mega ingorgo

Un’improvvisa ondata di pioggia ha provocato allagamenti su un’autostrada principale di Atlanta, causando un ingorgo di veicoli. Le autorità comunali stanno lavorando per liberare i canali di scolo e ridurre l’accumulo di acqua. Nessuna vittima è stata segnalata finora, ma il traffico rimane molto rallentato nella zona interessata. Le condizioni meteorologiche previste per le prossime ore indicano che le piogge potrebbero continuare a interessare l’area.

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