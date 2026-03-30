Un'azienda britannica ha realizzato un uovo di Pasqua di 55 chilogrammi, chiamato Mega Mini Egg. Si tratta di un grande uovo di cioccolato, ideato come rappresentazione simbolica di uno dei dolci più riconoscibili del marchio. L'uovo è stato creato per celebrare la tradizione pasquale e rappresenta un omaggio ai prodotti storici dell'azienda.

Un uovo di Pasqua fuori scala per celebrare una delle tradizioni più amate. Il produttore britannico Cadbury ha realizzato un gigantesco “Mega Mini Egg” da ben 55 chilogrammi, omaggio a uno dei dolci simbolo del marchio. La creazione arriva in un momento particolare per il settore, segnato dall’aumento dei prezzi del cacao, e rappresenta un mix di spettacolo e maestria artigianale. A portare l’imponente uovo fuori dal laboratorio è la maestra cioccolataia Claire Fielding, insieme a una collega, mentre gli ultimi ritocchi vengono rifiniti a mano con precisione: piccole macchioline aggiunte con un pennello per richiamare l’aspetto iconico dei Mini Eggs. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cadbury crea uovo di Pasqua gigante da 55 kg: il Mega Mini Egg

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