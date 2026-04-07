Angel Reese si unisce ad Atlanta Dream nel commercio di film di successo

Il 6 aprile 2026, si è appresa la notizia che l’attaccante della WNBA Angel Reese è passata dai Chicago Sky all’Atlanta Dream. L’accordo è stato annunciato come un reset importante per le rose di entrambe le squadre. Reese, che ha partecipato all’All-Star, ora giocherà con la formazione di Atlanta, mentre la franchigia di Chicago ha effettuato un cambio di roster rilevante.

2026-04-06 20:00:00 Breaking news: Chicago Sky ha ceduto l’attaccante della WNBA All-Star Angel Reese all’Atlanta Dream in un accordo che segnala un significativo reset del roster per entrambe le franchigie. L’accordo prevede che Atlanta acquisisca Reese insieme ai diritti di scambio di scelte di secondo turno nel 2028, mentre Chicago riceverà le selezioni di primo turno nel 2027 e 2028, rafforzando il proprio capitale a lungo termine. Reese, 23 anni, lascia Chicago dopo un inizio straordinario nella sua carriera professionale. Ha guidato la lega nei rimbalzi la scorsa stagione con 12,6 a partita e ora ha registrato campagne consecutive con una media di almeno 12 rimbalzi: un punto di riferimento che nessun altro giocatore nella storia della WNBA ha raggiunto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com L’Esorcista | Chiwetel Ejiofor si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo film di Mike FlanaganIl nuovo capitolo de L’Esorcista (The Exorcist) firmato da Mike Flanagan continua ad accumulare talenti di primissimo piano. The Exorcist | Diane Lane si unisce a Scarlett Johansson nel nuovo filmDiane Lane ha chiuso l’accordo per interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo film di The Exorcist, accanto a Scarlett Johansson e Jacobi... Argomenti più discussi: Fort Lauderdale si tinge di rosa per il Barbie Dream Fest; WNBA, Angel Reese cambia maglia: ceduta dalle Chicago Sky; Colpo di scena WNBA: Angel Reese scambiata alle Atlanta Dream; Caitlin Clark e Angel Reese tra i giocatori della WNBA che ottengono un significativo aumento di stipendio. WNBA - Angel Reese si unisce a Shaquille O'Neal nel libro dei recordAl suo primo anno in WNBA Angel Reese ha aggiunto un altro record al suo curriculum, un'impresa che ora condivide con un Hall of Famer NBA. Reese ha segnato 13 punti e catturato 20 rimbalzi nella ... pianetabasket.com