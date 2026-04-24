Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 101 dollari al barile, in crescita dopo che gli Stati Uniti hanno istituito un blocco navale nello Stretto di Hormuz. La decisione ha causato un aumento delle preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte di approvvigionamento, influenzando i mercati energetici globali. La situazione ha portato a un rialzo dei prezzi, mentre gli operatori monitorano gli sviluppi sulla stabilità della regione.

? Cosa sapere Il petrolio Brent supera i 101 dollari dopo il blocco navale USA nello Stretto di Hormuz.. Il flusso di greggio crolla all'81% con impatti su elio, ammoniaca e costi del diesel.. Il prezzo del petrolio Brent ha superato i 101 dollari al barile il 13 aprile 2026, dopo che l’amministrazione Trump ha imposto un blocco navale totale nello Stretto di Hormuz per colpire l’Iran. La decisione militare di Washington, presa a seguito delle operazioni contro Teheran avviate nel marzo 2026 legate al programma nucleare iraniano e al sostegno ai gruppi armati regionali, ha paralizzato il passaggio marittimo in un corridoio largo appena 33 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petrolio a 101 dollari: il blocco a Hormuz fa impennare i prezzi

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