Upas spoiler 25-29 5 | Rossella in crisi a causa di Alberto

Nelle puntate di Un posto al sole in programma dal 25 al 29 maggio 2026, i personaggi si troveranno ad affrontare momenti di forte tensione e difficoltà crescenti. Rossella entrerà in crisi a causa di Alberto, mentre le vicende sul set e le dinamiche tra i protagonisti continueranno a svilupparsi, creando un quadro di eventi che coinvolgerà vari personaggi. La trama si articolerà attraverso situazioni che metteranno alla prova i rapporti tra i protagonisti e porteranno a sviluppi inaspettati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui