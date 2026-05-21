Upas spoiler 25-29 5 | Rossella in crisi a causa di Alberto
Nelle puntate di Un posto al sole in programma dal 25 al 29 maggio 2026, i personaggi si troveranno ad affrontare momenti di forte tensione e difficoltà crescenti. Rossella entrerà in crisi a causa di Alberto, mentre le vicende sul set e le dinamiche tra i protagonisti continueranno a svilupparsi, creando un quadro di eventi che coinvolgerà vari personaggi. La trama si articolerà attraverso situazioni che metteranno alla prova i rapporti tra i protagonisti e porteranno a sviluppi inaspettati.
Le puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 maggio 2026 saranno segnate da forti tensioni e situazioni sempre più complicate per i protagonisti della soap di Rai 3. Rossella attraverserà un momento particolarmente delicato dopo un duro confronto con Alberto e finirà per trovarsi piena di dubbi anche nei confronti di Gianluca. Intanto Alberto, travolto dai sentimenti che prova per Anna, arriverà a prendere una decisione destinata ad avere conseguenze importanti. Come riporta Anticipazioni TV, dopo il duro confronto con Alberto, Rossella entrerà in una fase di forte confusione emotiva. La giovane si troverà divisa tra il senso del dovere e la sincerità nei confronti di Gianluca, finendo così per mettere in discussione molte delle sue certezze. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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