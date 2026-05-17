Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio | Raffaele geloso di un messaggio la crisi di Rossella
Nelle puntate di Un posto al sole in programmazione dal 25 al 29 maggio su Rai 3, si susseguono eventi che coinvolgono i personaggi principali. Raffaele si mostra geloso dopo aver visto un messaggio, mentre Rossella affronta una crisi. La trama si sviluppa attraverso diverse situazioni che portano i protagonisti a confrontarsi con momenti di tensione e cambiamenti nelle loro relazioni. La soap opera continua a offrire nuovi sviluppi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.
Nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 maggio, sono molte le sorprese in arrivo. Vi presentiamo qui le principali trame della soap partenopea.Rossella comincia a guardare in modo diverso il suo rapporto con Gianluca. I dubbi che finora aveva cercato di tenere sotto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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