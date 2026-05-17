Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 maggio | Raffaele geloso di un messaggio la crisi di Rossella

Da napolitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate di Un posto al sole in programmazione dal 25 al 29 maggio su Rai 3, si susseguono eventi che coinvolgono i personaggi principali. Raffaele si mostra geloso dopo aver visto un messaggio, mentre Rossella affronta una crisi. La trama si sviluppa attraverso diverse situazioni che portano i protagonisti a confrontarsi con momenti di tensione e cambiamenti nelle loro relazioni. La soap opera continua a offrire nuovi sviluppi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

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Nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 maggio, sono molte le sorprese in arrivo. Vi presentiamo qui le principali trame della soap partenopea.Rossella comincia a guardare in modo diverso il suo rapporto con Gianluca. I dubbi che finora aveva cercato di tenere sotto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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