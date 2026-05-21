Uomo trovato morto nella sua auto vicino al cimitero | si indaga

Questa mattina, nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 73 anni all’interno della sua auto. La scoperta è stata fatta da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’eventuale presenza di segni di violenza o altre evidenze.

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