Uomo trovato morto nella sua auto vicino al cimitero | si indaga
Questa mattina, nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 73 anni all’interno della sua auto. La scoperta è stata fatta da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’eventuale presenza di segni di violenza o altre evidenze.
Questa mattina una tragedia ha scosso la comunità di San Pietro al Tanagro. Un uomo di 73 anni, residente del posto, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua automobile nei pressi del cimitero cittadino. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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