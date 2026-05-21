Uomo trovato morto nella sua auto vicino al cimitero | si indaga

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, nei pressi del cimitero di San Pietro al Tanagro, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo di 73 anni all’interno della sua auto. La scoperta è stata fatta da un passante che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sull’eventuale presenza di segni di violenza o altre evidenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa mattina una tragedia ha scosso la comunità di San Pietro al Tanagro. Un uomo di 73 anni, residente del posto, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua automobile nei pressi del cimitero cittadino. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dario Marini trovato morto una settimana dopo la scomparsa: il corpo vicino all'auto

Video Dario Marini trovato morto una settimana dopo la scomparsa: il corpo vicino all'auto

Sullo stesso argomento

Dramma ad Eboli, uomo trovato morto in casa sua: si indagaDramma, nella tarda serata di ieri, ad Eboli, dove un 65enne è stato trovato morto all'interno della sua abitazione nel rione Paterno.

Leggi anche: L'allarme dei passanti: un uomo è stato trovato morto nella sua auto

Dramma a Peschiera: morto in casa da un anno, il corpo trovato mummificatoSolitudine shock sul Garda: scoperto il corpo mummificato di un 65enne, era morto da 1 anno. Peschiera del Garda, il dramma della solitudine: un 65enne è stato trovato morto dopo un anno, nella sua ... veronaoggi.it

Trovato morto vicino a un corso d’acqua. Tragedia a PolloneTragica scoperta a Pollone nella prima serata di ieri, sabato 9 maggio. Un uomo di circa 78 anni è stato trovato morto in un terreno ... laprovinciadibiella.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web