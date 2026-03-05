L' allarme dei passanti | un uomo è stato trovato morto nella sua auto

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno della sua auto, che usava come abitazione. L’incidente è stato segnalato da alcuni passanti nel Bresciano. La vettura si trovava in un’area periferica del comune, vicino alle zone industriali. La polizia ha avviato le verifiche del caso per accertare le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti della zona.

È morto sui sedili dell'auto che era diventata – per necessità – la sua casa. Ancora un dramma dell'emarginazione nel Bresciano e una vita, segnata da precariato e povertà, spezzata ai margini del cuore industriale pulsante di un comune della nostra provincia. La vittima è un uomo di 63 anni, di origine sudamericana: è stato trovato senza vita all'interno della sua macchina, nella zona industriale di Leno. La tragica scoperta è avvenuta nella mattina di oggi, giovedì 5 marzo. L’autovettura, che nei mesi precedenti era diventata suo rifugio e riparo di fortuna, era parcheggiata nei pressi di alcune ditte, in un’area spesso poco frequentata fuori dagli orari di lavoro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

