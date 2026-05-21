La tradizione del grande teatro napoletano al servizio della solidarietà. Va in scena al Teatro Palmaria, uno dei testi più brillanti e significativi della drammaturgia del Novecento: ‘ Uomo e Galantuomo ’. Con la regia di Ernesta Manselli, la protagonista di venerdì (alle 21) è la compagnia Pullecenella & C., strutturata nel 2012 come vero e proprio presidio della cultura partenopea alla Spezia, attingendo a un’esperienza attoriale ultra-trentennale dei suoi fondatori. Scritta da Eduardo De Filippo nel 1922 con il titolo provvisorio di ‘Ho fatto il guaio? O pazzia di Gennaro’, la commedia rappresenta uno dei primi esiti compiuti della sua drammaturgia, poi inserita nella raccolta ‘Cantata dei giorni pari’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Uomo e galantuomo’ al Palmaria. Pullecenella & C. ci porta a Napoli

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