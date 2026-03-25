LECCE - Il 29 marzo a Lecce la commedia di Eduardo De Filippo: il ricavato dei biglietti sostiene i progetti per i bambini ricoverati nel Polo PediatricoUna grande commedia della tradizione teatrale napoletana che si traduce in un sostegno concreto ai progetti per i bambini ricoverati. Domenica 29 marzo, alle 18:30, il Teatro Apollo di Lecce ospita la messa in scena di “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo, portata in scena dalla Compagnia Instabile Napolinscena, in un evento benefico promosso dall’associazione Tria Corda.Un’esperienza culturale che nasce dal teatro e si apre alla comunità: una serata di partecipazione, incontro e condivisione, in cui il piacere dello spettacolo si intreccia con la possibilità di compiere un gesto concreto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - “Uomo e galantuomo” al Teatro Apollo: una serata di teatro e solidarietà con Tria Corda

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