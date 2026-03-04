Napoli aggressione a Porta Capuana | uomo in fin di vita al Pellegrini arrestato 37enne

A Napoli, un uomo è stato aggredito in vico Sant’Anna a Porta Capuana e si trova in condizioni critiche all’ospedale Vecchio Pellegrini. Un 37enne è stato arrestato in relazione all’accaduto. La polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale.

Momenti di paura a Napoli, dove un uomo è stato aggredito in vico Sant'Anna a Porta Capuana e trasportato in imminente pericolo di vita all'ospedale Vecchio Pellegrini. L'intervento è avvenuto nella mattinata di oggi, quando il personale della Polizia di Stato è stato allertato dal Pronto Soccorso per la presenza di un uomo, privo di documenti, arrivato poco prima con un'ambulanza del 118 dopo una violenta aggressione. Dalla prima ricostruzione effettuata dagli agenti è emerso che la vittima sarebbe stata aggredita poco prima in vico Sant'Anna a Porta Capuana, nel centro storico della città. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasporto urgente in ospedale.